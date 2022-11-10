Türk Akademisyen: Çin'in Ekonomik Forumu Uluslararası Ticareti ve Yatırımı Teşvik Etmenin Yollarını Arıyor

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in, Shanghai'daki bir ekonomik forum aracılığıyla, daha yüksek düzeyde bir açılıma odaklanarak ticaret ve yatırım işbirliğini teşvik etmenin yollarını araştırdığını söyledi.

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in, Shanghai'daki bir ekonomik forum aracılığıyla, daha yüksek düzeyde bir açılıma odaklanarak ticaret ve yatırım işbirliğini teşvik etmenin yollarını araştırdığını söyledi.

Selçuk Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nun ekonomik küreselleşmeyi açık, kapsayıcı, dengeli ve herkes için faydalı kılmak için büyük önem taşıdığını söyledi.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve "uluslararası siyaset, iş ve akademi topluluklarına üst düzey bir diyalog ve değişim platformu" oluşturan Hongqiao Forumu, 2018 yılında başlatıldı.

Çolakoğlu'na göre dünya, Kovid-19 sonrası pandemi döneminde bir dışa açılma aşamasına girdi ancak bir dizi finansal zorlukla karşı karşıya ve forum bu yaraları iyileştirme potansiyeli taşıyor.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Artık dünya dışa açılıyor. Ekonomik ilişkilerde normalleşme var, ancak aynı zamanda ekonomik maliyetler, özellikle yüksek enflasyon gibi büyük zorluklar yaşanıyor. Ayrıca çok taraflılık açısından bazı zorluklar yaşanıyor ve ayrıca pandemi sırasında küresel işbirliği azaldı.

Çin bu girişimle, normalleşmenin, ekonomilerin dışa nasıl açılacağının, ayrıca (ülkeler arasında) ekonomik işbirliğinin nasıl artırılacağının yanı sıra genel olarak dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve meydan okumaların nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda bazı yol haritaları ortaya koydu."

Çolakoğlu'na göre Çin, Kuzey ve Güney arasındaki işbirliğini artırmada ve aynı zamanda Güney'de büyüme ve kalkınma ivmesini artırmada kritik bir konumda bulunuyor.

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Dolayısıyla tüm bu gelişmeler, Çin'in bu girişimler ve uluslararası ekonomik forumlar aracılığıyla dünyada tamamen normalleştirilmiş bir ekonomik ilişkiye ve ayrıca pandemi sonrası dönemde tamamen normalleştirilmiş bir işbirliğine ulaşmak için bir plana sahip olduğunu gösteriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)