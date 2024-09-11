Batı Şeria'da Protesto Sırasında Türk-ABD Vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi Vurularak Öldürüldü

Batı Şeria'da düzenlenen bir protesto gösterisinde Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi öldürüldü. Filistin basını Eygi'nin İsrail askerlerince vurulduğunu duyururken, İsrail ordusu olayın araştırıldığını açıkladı.Türk ve Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da bir protesto sırasında hayatını kaybetti.

Filistin medyasında yer alan habere göre, 26 yaşındaki Eygi, Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bulunan Beyta kasabasında, İsrail'in bölgeye yerleşmesine karşı düzenlenen haftalık protestolara katıldığı esnada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Haberde, bölgedeki tıbbi kaynakların başından vurularak yaralanan aktivistin Nablus'taki Rafidiya Hastanesi'ne kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesine alındığını doğruladığı belirtildi. Ayşenur Ezgi Eygi, hastane ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen aldığı ağır yara nedeniyle kurtarılamadı.

Haberde çatışmanın, İsrail güçlerinin göstericilere gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek protestoyu şiddetle bastırmasıyla patlak verdiği ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin Şeyh, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Eygi'nin düzenlenen protestoda öldürülmesini kınayarak bunu, "işgal güçlerinin günlük ihlallerine bir yenisinin daha eklenmesi" diye nitelendirdi ve sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusundan açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, konunun incelendiğini bildirdi. Açıklamada, olayın yaşandığı bölgede "şiddet eylemi" olduğu ve İsrailli güvenlik güçlerinin "bu faaliyetleri kışkırtan bir kişiye ateş açtığı" ifade edildi. Söz konusu kişinin İsrailli güvenlik güçlerine taş attığı ve tehdit ettiği de öne sürüldü. Ordu açıklamasında, bu kişinin olayda hayatını kaybeden şahıs (Ayşenur Ezgi Eygi) olup olmadığının an itibarıyla bilinmediği de aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eygi için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz"ifadesini kullandı.

Türk Dışişleri: Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak X hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz (...) İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de yaptığı açıklamada "Vatandaşımızın, barışçıl bir gösteri sırasında başından vurulduktan sonra Filistinlilerin Rafidiya Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak burada vefat ettiğini öğrendik" diyerek Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halinde olduğunu bildirdi. Ayşenur Ezgi Eygi'nin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunun anlaşıldığını aktaran Keçeliye, "Cenazenin nereye nakledileceği ve nerede defnedileceğine ailesi karar verecek. Defin işlemlerinin Türkiye'de yapılmasına karar verilmesi halinde konsolosluk hizmeti ülkemiz tarafından sağlanacak" dedi.

Türkiye'nin konuyu hukuki boyutuyla takip edeceğini dile getiren Öncü Keçeli, "Vatandaşımızı öldürenlerin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşı da olan Eygi'nin ölümüne ilişkin ABD'den de açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Eygi'nin ölümünü doğrularken, "ABD vatandaşlarının emniyeti ve sıhhatinden daha yüksek bir önceliğimiz yok" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Eygi'nin ölümünden "derin rahatsızlık" duyulduğu belirtilerek, İsrail'e olayın soruşturulması çağrısında bulunuldu.

DHA, ANKA, reuters, DW / ET,HT

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