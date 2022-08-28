Turizoom Hotels & Resorts Elbistan'da

Turizm Otelcilik sektöründe ulusal uluslararası deneyime sahip Turizoom International Hotel Management, bu deneyimini otel markasına dönüştürerek yurt içi ve yurtdışında Turizoom Hotels & Resorts adı altında hizmet vermektedir. Turizoom Hotels & Resort her otel konseptine uygun oluşturduğu alt yapı, standart ve satış pazarlama stratejileri ile franchise,Management, Consulting modellerinde hizmet veriyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ CAN AKSU: 30 YILLIK EMEĞİN VE TECRÜBENİN BİRİKİMİ

"Önceliğimiz Anadolu turizmine hizmet etmek. Otelcilik anlamında tüm tecrübemiz ve güçlü ekip arkadaşlarımızla Anadolu otelcilik kalitesini yukarılara taşımak ve tesislerin kazançlı hale gelmesini sağlamak olacaktır. Dolayısı ile bu hizmetimize Kahramanmaraş'ımızın ve ülkemizin de güzel ilçesi Elbistan da başlamaktan gurur duyuyoruz. Turizoom Business Hotel & Spa ile Elbistan'da yüksek kalite standartlarında hizmet vereceğiz. Hedeflerimizin başında istihdama katkı ve gençlerimize otelcilik alanında eğitim sağlamak olacaktır. Elbistan genç nüfusu ile çok önemli bir ilçe ve bu ilçede mutlaka bir turizm yüksekokulu olmalı. Turizoom olarak bunun öncüsü olabiliriz.

TURİZOOM HOTELS RESORT GENEL KOORDİNATÖRÜ AYKUT BAKAY: YILLARIN BİRİKİMİNİ EKLEDİK

Turizoom Business Hotel & Spa Elbistan 5 yıldız standardı, geniş ferah odaları. Kaliteli hizmet anlayışı Lezzetli yemek ve Starbucks cafe hizmeti ile misafir memnuniyetini ön planda tutacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AYDIN: İSTİHDAMA CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR

Elbistan da otelcilik yatırımile şu ana kadar yaklaşık 150 milyon TL yatırım bedeline ulaştıkları ve kaliteli hizmet anlayış için uluslararası yüksek deneyime sahip Turizoom İnternational Hotel Management i seçtiklerini ve Elbistan'a yatırım yapmaya devam edeceklerinin ifade etti. Öte yandan Elbistan'da turizm potansiyelinin artması ile istihdama ciddi katkılar sağlanacaktır. Elbistan'ın en büyük şansı genç, dinamik ve üretken bir Belediye Başkanının olması. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise ;

"Şu anda ilk küresel bir marka zincirinin belki de ilk halkasını Elbistan'da Turizoom oluşturmuş oldu. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elbistan'ımıza, şehrimize değer katan kardeşlerimiz. Ve şehre inandıkları için de huzurlarınızda Elbistan adına teşekkür ediyorum. Bu şehre inanıp daha da güzelleştirmek için, kaliteye değer katmak için bulundukları ortamda şehrin adeta bir turizm elçisi gibi davranıyorlar. Bunlar kente değer katan güzellikler. Onlarla daha güzel ve daha yeni markayla birlikte, farklı hizmetleri birlikte düşünüyorum. Çok güzel yatırımların habercisi olsun bu" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.