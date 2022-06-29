Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi

ANTALYA'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile turizm sektörü, ivme kazandı. Tesislerde doluluk oranı, yüzde 90'ı bulurken, kişi başı 500 liradan 15 bin liraya kadar tatil fırsatları sunuluyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Okulların kapanmasıyla hareket başlamıştı. Şu anda yüksek dolulukla seyrediyoruz. Kurban Bayramı'nda sanırım tüm tesislerimiz dolacak" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ile turizm sektörü hareketlendi. 600 bin yatak kapasiteli turizm kenti Antalya'daki tesislerin, yoğun ilgi nedeniyle tamamen dolmak üzere olduğu belirtildi. 5 yıldızlı otellerin çoğu, yerli ve yabancı tatilcilere eğlenceli etkinlikler sunarken, iç piyasaya yönelik kampanyalar da düzenliyor. Bazı tur operatörleri ve acenteler, kendi finansmanlarını kullanarak, tatilcilere kredi ve taksitli ödeme imkanı sunuyor. Her bütçeye yönelik tatil imkanı sunulan kentte kişi başı 500 liradan 15 bin liraya kadar tatil seçenekleri bulunuyor. Otellerdeki doluluk ise günler öncesinden dikkat çekici seviyeye çıktı.

Tatili otel havuzunda yüzerek geçiren Mina Timuçin (9), arkadaşlarıyla eğlendiğini söyledi. Otelin park ve havuzunu çok sevdiğini belirten Timuçin, zamanının büyük bölümünü su kaydırağında eğlenmeye ayırdığını dile getirdi.