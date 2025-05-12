Turizmde Uyumlu Çalışma Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla uyumlu çalışma prensiplerinin olduğunu belirterek, "Birlikte uyumlu çalışarak inşallah Türkiye'nin turizmini çok daha iyi noktalara getireceğiz." dedi.

Ankara Turist Rehberleri Odasının (ANRO) yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Alpaslan, Türkiye rehberlerinin sektörün önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin turizmde çok güçlü atılımlar ve stratejik gelişmeler sağladığını söyledi.

En fazla turist kabul eden 4. ülke konumuna gelen Türkiye'yi geçen yıl 62 milyon turistin ziyaret ettiğini, bundan 61 milyar dolar gelir elde edildiğini aktaran Alpaslan, "Turizm, Türkiye için artık stratejik önemini, büyüklüğünü herkesin kabul ettiği, istihdama, ekonomimize, cari açığımıza çok olumlu katkıları olan bir sektör. Çok büyük hedeflerimiz var. Dünyada iddialı bir konuma geldik." dedi.

Bakanlığın, rehberler başta olmak üzere turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla uyumlu çalışma prensibinin olduğunu ifade eden Alpaslan, "Birlikte uyumlu çalışarak inşallah Türkiye'nin turizmini çok daha iyi noktalara getireceğiz. Böyle güzel, tarihi binalarda da güzel çalışmalara imza atacağız hep birlikte." diye konuştu.

ANRO Başkanı Birsen Bulan da turist rehberleri odalarının en önemli görevinin, meslek yasasını ve meslektaşlarının özlük haklarını korumak olduğunu vurgulayarak, güvenilir turizmin önemine işaret etti.