Turizmde 'altın sonbahar'

ANTALYA'da yaz sezonuna göre yüzde 20-30 daha ucuz tatil fırsatından dolayı eylül, ekim ve kasım aylarında ciddi turizm hareketliliği bekleniyor. Turizmciler bu dönemi 'altın sonbahar' olarak değerlendiriyor.

Turizmde yüksek sezon olarak da adlandırılan yaz dönemi sona erdi. Dünyada en çok turistin geldiği Akdeniz ülkelerinde havaların yaz aylarındaki kadar sıcak gidiyor olması ve yüksek sezon olarak bilinen haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kişi, tatil planını hem daha uygun fiyatlı hem de havaların yine sıcak olduğu eylül, ekim ve kasım aylarına kaydırdı. Hem seyahat eden kişi sayısı hem de fiyatlar açısından rekor yılı olan 2025'in sonbahar dönemi de turizmciler için 'altın sonbahar' olarak nitelendiriliyor. Dünyada en çok turist ağırlanan 10 şehir arasında bulunan Antalya'da eylül, ekim ve kasım ayları için alınan rezervasyonlar, tüm yılların en yüksek dönemine ulaştı. Dünyaca ünlü büyük tur operatörleri, önceki yıllarda kasım ayı başı veya ortasında sona erdirdiği faaliyetlerini bu yıl kasım ayı sonuna kadar uzattı.

'EN İYİ EKİM AYINI YAŞANABİLİRİZ'

Yaz sezonunun sona ermesiyle Antalya'da sezonda gelmeyen turistlerin eylül, ekim ve kasım aylarında beklendiğini açıklayan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Eylül itibarıyla 'altın sonbahar' beklentisine girip bu yılın turizm sezonunu bitireceğiz. Çocuklu aileler tatilini bitirerek ülkelerine döndü. Bundan sonra sahne, emekliler, iş ve okul derdi olmayanlar, bir de 'Acaba eylül, ekim daha ucuz olur mu?' arayışında olanların. Avrupa'da ekim ortasındaki sonbahar tatilinin yoğunluğunu bu sene biraz daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum. Eğilim bu yönde, yüksek fiyatlardan dolayı gelmeyenler bu yıl ekimi bekledi. En iyi ekim ayını yaşayabiliriz" dedi.

YÜKSEK SEZON FİYATINDAN KAÇIŞ

Dünyanın en önemli destinasyonların biri olan Antalya'nın bu yıl da 16 milyon turist sayısına ulaşacağını söyleyen Yavuz, "Gördüğümüz kadarıyla insanlar biraz da yüksek sezondaki yüksek fiyatlardan kaçtı. Çünkü temmuz- ağustosta yapılan bir tatille, ekim- kasımda yapılan tatil arasında hava açısından, güneş açısından bir değişiklik yok ama fiyat açısından ciddi değişiklik var. Eğer okul mecburiyeti yoksa, iş yerinden izin alabiliyorsa tatilini ekim- kasım aylarına kaydırdılar. Eskiden Avrupa'da sonbahar tatili küçük bir ara tatil olarak görünürdü. Şimdi ana tatil gibi" diye konuştu.

'HER GEÇEN YIL BİRAZ DAHA TALEP ARTIYOR'

Almanya'da ekim başından sonuna kadar eyaletlere göre değişen okulların ara tatil dönemi için ciddi talep oluştuğunu açıklayan Yavuz, "Eylül, ekim ve kasıma olan talep geçen yıllara göre biraz daha iyi. Sonbahar her zaman iklimlerin değişmesinden dolayı sevilen bir dönemdi ama şu anda yaz aylarına yakın bir hava koşuluyla karşı karşıya turist. Yüzebilir, gezebilir, güneşli günler onu bekliyor. O yüzden alabilenler sonbaharı tercih edecek. Eylül- ekim ayları 10 yıl önce neredeyse sezonun bittiği dönemlerdi. Ama şu anda görüyoruz ki her geçen yıl biraz daha talep artıyor ve daha değerleniyor. O yüzden biz 'Altın sonbahar' olarak nitelendiriyoruz. Çünkü özlediğimiz ve istediğimiz sezonun uzamasını sağlayan ve seyahat eden, daha çok para harcayan turist profiline hitap eden bir dönemdir sonbahar" dedi.

YÜZDE 20-30'A VARAN FİYAT AVANTAJI

Yaz aylarına göre sonbahar dönemindeki otel ve uçak fiyat avantajının yüzde 20-30 arasında olduğunu belirten Recep Yavuz, "Yani ağustosun 10'unda gezdiğiniz, bindiğiniz uçakla ekimin 23'ünde bindiğiniz uçak arasında bir fiyat farkı vardır. Otellerde de eylül sonu itibarıyla rakamlar biraz daha aşağı gider. Bunu kaldığınız gün ve kalan kişiyle çarptığınızda ciddi bir yekün eder. Onun dışında diyelim geldi, Antalya'dan Pamukkale'ye veya Aspendos'a gitmek istiyor. Turların maliyetleri daha düşük olduğu için yapılabilme imkanı daha fazladır. Yani hemen hemen bütün kalemlerde sonbahar fiyat düşmesi söz konusu. Yüzde 20-30'lara varan fiyat düşmesi tatilin genel bütçesinde büyük bir fark yaratır. Yaz dönemi 100 bin liraya geliyorsa, ekim ayında geldiğinde 60-70 bin liraya o tatilini yapabilecektir" diye konuştu.

TUI SEZONU KASIM SONUNA UZATTI

TUI/L seyahat acentesi Tur Kontrat Müdürü Kemal Akyıldız, yaz dönemiyle sonbahar dönemi arasındaki fiyat farkının yüzde 20 civarında olduğuna dikkati çekerek, yüksek sezonda 150 avro olan otel fiyatının sonbaharda 120 avroya düştüğünü, 10 günlük tatilde kişi başı sadece otelde 300 avro avantaj sağlanabildiğini söyledi. Uçak ücretindeki düşüşler de hesaplandığında iki kişilik tatilde en az 1000-1500 avro avantaj oluştuğunu anlatan Akyıldız, "Aynı deniz, aynı güneş. Biz kasım ayı sonuna kadar sezonu uzatmak zorunda kaldık. Artık TUI Grubu olarak Türkiye'deki yaz sezonunu 1 Mayıs- 30 Kasım arası baz alıyoruz. Türkiye'de her zaman kasım ayında havalar çok çok iyi olmuştur. İki, uçaklar çok cazip. Üçüncüsü okullar tatil olduğu için Türkiye'yi tercih eden insanlar genelde yaş olarak kemale ermiş insanlar. O dönemde genelde 50 yaş üstü insanlar geliyor. Tabii oteller de çocuk olmadığı için daha sakin. Hava çok sıcak, cazip oluyor" dedi.