Turizm zabıtası Selimiye Meydanı'nda elektrikli bisikletle görev yapacak

EDİRNE (AA) - Selimiye Meydanı'nda görev yapacak turizm zabıtaları olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için elektrikli bisiklet kullanacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'yle yeni bir görünüme kavuşacak Selimiye Meydanı'nda turizm zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri çevre dostu elektrikli bisikletler ile görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, meydan düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Selimiye ve Edirne'ye yakışır bir meydan yapıldığını, meydanın Edirne'nin turizmine de büyük katkı sağlayacağını aktaran Gürkan, ekiplerin elektrik bisikletler ile olaylara daha hızlı müdahale etmesinin amaçlandığını ifade etti.

Selimiye Meydanı'nda kullanılması amacıyla 7 elektrikli bisikletin belediye envanterine eklendiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Çevre dostu elektrikli bisikletleri turizm zabıtası ve güvenlik görevlileri kullanacak. Burada seyyar satıcılara ve kuş yemi satışına izin vermeyeceğiz. Edirne'ye gelen misafirlerimizin ve hemşehrilerimizin burada gönül rahatlığıyla vakit geçirmesini, gezmesini istiyoruz. Bu nedenle turizm zabıta ve güvenlik görevlilerimiz çevre dostu elektrikli bisikletler ile görev yapacaklar. Hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve trafiğe kapalı alanlarda olaylara daha rahat müdahale edilmesini sağlayan elektrikli bisikletlerle görev yapacak ekiplerimiz, olaylara daha seri bir şekilde müdahale edebilecekler. Edirne'mize hayırlı olsun."