Turizm Uzmanı Şahinalp: Bu Seneki Rezervasyonların Geçmiş Senelerin Çok Daha Üzerinde Olacağını Tahmin Ediyorum

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin ölümüne ve sayısız binanın yıkılmasına yol açan depremlerin ardından toparlanmaya çalışıyor.

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin ölümüne ve sayısız binanın yıkılmasına yol açan depremlerin ardından toparlanmaya çalışıyor.

Depremlerin ardından hükümet vakit geçirmeksizin turistleri güvenlik nedeniyle depremden etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Türkiye'de yabancı turizm şirketlerinin temsilciliğini yapan Kaan Şahinalp, Xinhua'ya verdiği demeçte gözde tatil mekanlarının kısa zaman önce meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerden büyük oranda uzak olduğunu, dolayısıyla Türkiye'deki yıllık yoğun turizm sezonunun zamanında gerçekleşeceğini söyledi.

SES 1 (Türkçe): KAAN ŞAHİNALP, Turizm Uzmanı ve Avrupalı Turizm Şirketlerinin Türkiye Temsilcisi:

"Bu depremin Türkiye coğrafyasında ana turizmin gerçekleştiği büyük şehirlerimiz olan Antalya, Muğla ve İstanbul'da hissedilmediğini ve buraya son derece uzak olduğunu, o yüzden Türkiye'de bu seneki rezervasyonların düşük olmayacağını, geçmiş senelerin çok daha üzerinde olacağını tahmin ettiğimi söyleyebilirim. İnsanların Türk milletine ve Türk halkına destek olmak amaçlı olarak da bu sene Türkiye'yi tercih edebileceğini de rahatlıkla görüyoruz. Hem sosyal medyada hem bize olan taleplerde son derece bir pozitif ayrışmanın da olabileceğini gördüğümü söylemek isterim."

Türkiye'ye dünyadan her yıl milyonlarca turist geliyor. Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan sektör, Türk ekonomisi için can alıcı öneme sahip.

Resmi verilere göre geçen yıl 51 milyon turist ağırlayan Türkiye önceki yıla göre yüzde 53,4 artışla 46 milyar ABD doları gelir elde etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre bu yıl ülkeye 60 milyon turistin gelmesi ve bunun sonucunda 56 milyar dolarlık gelir elde edilmesi bekleniyor.

SES 2 (Türkçe): KAAN ŞAHİNALP, Turizm Uzmanı ve Avrupalı Turizm Şirketlerinin Türkiye Temsilcisi:

"Artık bu endişenin yok olmaya başladığını ve turizme ilişkin de rezervasyonların hem de Türk milletine ve Türklere destek olmak amacıyla arttığını söyleyebilirim. Benim temsil ettiğim grup olarak ve gruplar olarak şu anda değerlendirdiğimizde rezervasyonların geçen senenin çok daha üzerinde olduğunu söyleyebilirim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)