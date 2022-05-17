Turizm sezonunu erken açan Trabzon'da otel rezervasyonlarında yoğunluk yaşanıyor - Haberler

TRABZON (AA) - Bu yıl turizm sezonunun erken açıldığı, doğal ve tarihi güzellikleriyle dört mevsim turist çeken Trabzon'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkati çeken Trabzon, eşsiz manzaraları ve ulaşım kolaylığı bakımından Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine her mevsim farklı alternatifler sunan Trabzon'a gelen turistler, kentin kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra Karadeniz'in yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakalıyor.

Trabzon ; ziyaretçilerine Ayasofya Camisi, Uzungöl, Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırı başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliği görme imkanı sunuyor.

Ramazan Bayramı tatilinde başlayan turist hareketliliği dolayısıyla turizm sezonunun önceki senelere göre daha erken açıldığı kentteki otellerde rezervasyonlar arttı.

Uzungöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Çaykara ilçesinde muhteşem orman örtüsüne sahip dik yamaçların arasında yer alan Uzungöl'de de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İlçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'ndeki "Özel Çevre Koruma Bölgesi" içinde bulunan Uzungöl, ziyaretçilerine gün içinde birkaç mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında yürüyüş yaparak ya da bisiklet sürerek baharın keyfini çıkartıyor.

Uzungöl'deki konaklama tesislerinde hareketlilik göze çarpıyor.

Rezervasyonlarda Ürdün, İsrail, Umman ve Kuveyt başı çekiyor

Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine, dernek olarak Trabzon'da turizmin 12 ay olmasını arzu ettiklerini ve tüm çabalarının bu yönde olduğunu söyledi.

Bundan önceki dönemlerde özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin 15 Haziran-15 Ağustos tarih aralığındaki tercihleri dolayısıyla 2 aylık döneme sıkışan turizm sezonu geçirdiklerine dikkati çeken Dündar, "Her ne kadar yüksek fiyatlardan satışlar olsa bile ne şehri ne turizmcileri ne de işletmecileri tatmin etmiyordu. Hedefimiz öncelikle bu sezonu 12 aya yaymak için çaba harcamak, kışın ve ilkbaharda nasıl turist getiririz çabası içinde olmak." diye konuştu.

Tur firmalarından, acentelerden ve Orta Doğu'dan turist getiren firmalardan, özellikle 2020 ve 2021'in salgın dolayısıyla sıkıntılı geçmesinden sonra 2022'de turizm sezonunun uzamasını talep ettiklerini belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Talebimiz karşılık buldu. Artık Trabzon'da sezonun bu yıl için mayısta başlayıp 30 Ekim'e kadar yoğun bir şekilde süreceğini tahmin ediyoruz. Şu anda turizm işletme belgeli yani Bakanlığa bağlı yaklaşık 9 bin 500 yatak kapasitesi var. Özellikle bu tesislerimiz odalarının yüzde 50'den fazlasını erken rezervasyonla sattı. Bir de belediye belgeli, basit turizm işletme belgeli tesislerimiz var. Onların da yatak kapasiteleri yaklaşık 7 bin 100 civarında. Turizm işletme belgelilerin dolulukları arttıkça onlar da dolacaktır. Bu sezon 7 aylık sürede Trabzon iyi bir doluluk yakalayacak. Umarım ki önümüzdeki yıllarda iyi dolulukla birlikte iyi fiyat da yakalanacak."

Dündar, erken rezervasyon taleplerinde Ürdün, İsrail, Umman ve Kuveyt'ten gelen turistlerin ilk sırada yer aldığını, özellikle Suudi Arabistan pazarının açılmasını ümitle beklediklerini vurguladı.

"Suudi Arabistan'dan direkt uçuşları bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da Ramazan Bayramı'nın her yıl 10 gün geriye gelmesinin turizm sezonunun uzamasına katkı yaptığına dikkati çekerek, Kovid-19 salgınının ardından bu yıl turizm sezonunda ciddi beklenti içerisinde olduklarını söyledi.

Salgının etkilerinin hızlı şekilde kaybolmaya başlamasının yanı sıra İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la sürdürülen olumlu diyalogların önemine işaret eden Kantarcı, "Doğu Karadeniz'e en fazla turist gönderen ülkelerin liderleriyle yapılan görüşmeler sonrası bu seneki beklentiler biraz daha yukarıya doğru çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı da şu ana kadar bizi olumsuz etkilemedi. Umarım bundan sonra da etkilemez ve Doğu Karadeniz olarak 2022 itibarıyla turizm anlamında olumlu bir sürece olarak girmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Beklentilerinin başta dış pazar olmak üzere ciddi anlamda fazla olduğunu, iç pazarda geçen yılki rakamları rahatlıkla yakalayabileceklerine inandıklarını dile getiren Kantarcı, şöyle devam etti:

"Seyahat acentelerimiz çalışmalarına devam ediyor. Alternatif pazarlara ulaşmak için Turizm Konseyi (Trabzon Turizm Konseyi) de çalışma yapıyor. Suudi Arabistan'dan direkt uçuşları bekliyoruz. Başlarsa sadece yaz sezonu değil yıl boyu devam edecektir. Şu anda Bahreyn'den, Amman'dan direkt uçuşlar devam ediyor. 10 yıldan fazla bir süredir İsrail'den uçuş gelmiyordu. Tel Aviv'den de bir hareketlenme var, direkt Tel Aviv-Trabzon şeklinde uçuş hazırlığı içerisinde olan tur operatörleri var. Bu gelişmelere Avrupa pazarını da ekleyebilmeyi temenni ediyoruz."

Kantarcı, Suudi Arabistan'dan beklentilerinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl, 2019 rakamları olan 600 bin yabancı turist sayısının kesinlikle üzerine çıkılacağı öngörümüz var. Umarım önümüzdeki aylarda bir aksilik olmaz, farklı siyasi, bölgesel ve jeopolitik sorunlara bağlı olarak ülkemiz ve Doğu Karadeniz bölgemiz sorun yaşamazsa her şey 2022 sezonu itibarıyla çok çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.