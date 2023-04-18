Turizm Haftası kapsamında tarihi Kefken Adası'nda temizlik yapıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1. derece sit alanı olarak tescillenen, Helenistik, Roma ve Bizans döneminden mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1. derece sit alanı olarak tescillenen, Helenistik, Roma ve Bizans döneminden mimari kalıntıların bulunduğu Kefken Adası'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Tatil beldesi Cebeci'ye 400 metre uzaklıkta ve 110 bin metrekare büyüklüğünde, yabani kavun, anason bitkisi, defne ve incir ağaçlarıyla örtülü adada, Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kandıra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı ve Sıfır Atık Projesi kapsamında ada genelinde temizlik yapıldı.

Cenevizlilerin inşa ettiği kalenin kalıntıları ve yağmur suyunu biriktirmek için açılan 40'a yakın su kuyusu bulunan adadaki etkinliğe katılanlar, toplanan çöp ve atıkları ayrıştırarak poşetledi.

Etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü personeli ile vatandaşlar katıldı.