Turizm haftası kapsamında renkli etkinlik

İzmir'de, Turizm haftası kapsamında bir dizi etkinlik yapıldı.

Narlıdere ilçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Narlıdere Garnizon Komutanı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sahilevleri Egebil Okulları Öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı gelenekler, kültürel ve tarih içerikli gösterileri büyük beğeni topladı. Kına gecesi, Aydın yöresi Zeybek gösterisi, tarihi yerlerin tanıtıldığı tiyatro gösterileri, Atatürk'ün turizme verdiği önemi anlatan kısa film canlandırmaları ve yine öğrencilerin hazırlayıp sahnelediği spor perküsyon gösterileri ile turizm haftası kutlamaları izleyicilerin büyük keyif aldığı bir şölene dönüştü.

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