Turistlerin uğrak yeri: Petra Antik Kenti Güncel Haberler Ürdün'ün başkenti Amman'a 250 km uzaklıkta bulunan antik Petra kenti, Orta Doğu'nun önemli kültürel değerleri arasında yer buluyor. Ürdün'ün başkenti Amman'a 250 km uzaklıkta bulunan antik Petra kenti, Orta Doğu'nun önemli kültürel değerleri arasında yer buluyor. Kumtaşı kayalardan oluşan dağların oyulmasıyla oluşturulan kent, kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze ayakta kalmayı başaran Petra Antik kenti, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmad Shoura Orta Doğu Ürdün Güncel Haberler

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