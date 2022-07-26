Turistlerin Karasu Nehri'nde rafting keyfi

ERZİNCAN'ı doğudan batıya bölen Karasu Nehri'nde adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler rafting yaparak stres attı.

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarına sahip Erzincan'dan geçen Karasu Nehri, özellikle rafting, kano, kamp alanları ve kanyon geçişleriyle cazibe merkezine dönüştü. Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistler, nehirde eşsiz manzara eşliğinde rafting yaparak stres atma imkanı buldu.

Rafting turları ile ilgili bilgi veren Rafting Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Hakan Soylu, "Kemah parkurumuz yaklaşık 10 kilometre. Esimli'den başlayıp Kemah kum ocağına kadar devam ediyor. Yaklaşık 3,5- 4 saat Fırat'ta bir rafting parkuru olarak geçiyor. Erzincan'ımız doğa sporlarının yapılabileceği en güzel illerden biri. Rafting de bunların içerisinde. İl dışından gelen misafirlerimize bugün güzel bir rafting günü yaşattık" dedi.