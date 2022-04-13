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Turistlerin çantalarını böyle çalmışlar

Demirören Haber Ajansı - Ali Aksoyer - Güncel
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Turistlerin çantalarını böyle çalmışlar

İSTANBUL'da otellerde ve alışveriş merkezlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da otellerde ve alışveriş merkezlerinde turistlerin çantalarını çaldıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otelin lobisinden turistin çantasını çaldıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde otel lobilerinde ve alışveriş merkezlerinde yaşanan turistlere yönelik hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendikleri belirlendi. Bir otel lobisinde meydana gelen olayda, turistin resepsiyona gitmesini fırsat bilen şüphelilerin yere bırakılan çantayı çalarak hızla kaçtıkları görüldü.Polis ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için Beyoğlu'nda operasyon yaptı. Şüpheliler Aylin Y.(30), Pınar B.(47), Fatih K.(27), Mert A.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin Sarıyer, Şişli ve Fatih ilçelerinde toplam 11 hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önceden 17 kez polise geliş kaydı olan Aylin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Turistlerin çantalarını böyle çalmışlar

Turistlerin çantalarını böyle çalmışlar

Turistlerin çantalarını böyle çalmışlar

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Güncel

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