Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (1) Güncel Haberler MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Irak uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi. MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Irak uyruklu turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.35'te Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. Irak uyruklu turistleri taşıyan ve sürücüsünün isni henüz öğrenilemeyen 66 DC 170 plakalı safari aracı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada cipte bulunan turistler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişinin öldüğü kazada, Türk sürücü ile 3 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuba Gürses Marmaris Irak Güncel Haberler

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