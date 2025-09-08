Haberler

Turistleri Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Güncelleme:
Nevşehir'de, turistleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

NEVŞEHİR'de, turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Uçhisar-Göreme kara yolu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Turistleri taşıyan Cemal K. yönetimindeki 50 US 707 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AEJ 140 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
