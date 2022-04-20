TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ - Haberler

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TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 20 dereceyi gösterdi.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 20 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, Konyaaltı sahilinde güneşin ve deniz manzarasının tadını çıkardı.

Ramazan ayı nedeniyle Konyaaltı sahili turistlere kaldı. Öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yaz günlerini anımsattı. Antalyalılar zaman geçirmek için park ve bahçelere giderken, turistler denize girip güneşlenerek nisan güneşinin tadını çıkardı. Turist çocuklar da sahilde kumla oynayıp eğlendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı, Antalya, Güneşli, Turizm, Güncel, Haberler

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