Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı - Haberler

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Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist ile 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist ile 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde profesyonel  bir rehber ile birlikte bölgenin doğal ve tarihi merkezlerini ziyaret eden Belçikalı ve Fransız turist, yaklaşık 10 metrelik çukura düşen köpeği görerek, kurtarmak istedi. 2 turist ve profesyonel rehber, yaklaşık 10 metrelik çukura inerek hayvanı kurtarmak isterken, köpek kendisi çıktı. Bu kez çukurun içinde kalan turistler ve rehber 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Nevşehir AFAD ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından turistler ile  rehberi mahsur kaldıkları çukurdan çıkardı. Sağlık durumları iyi olan turistler ve rehber, bölgeyi gezmeye devam etti.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Kapadokya, Turizm, turist, AFAD, Güncel, Haberler

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