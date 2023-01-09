Turistler Buzda Balık Tutmak İçin Güney Kore'nin Popüler Kış Festivaline Akın Ediyor

Yaklaşık 130 bin yerli ve yabancı turist buzda balık tutmak ve çıplak elle balık yakalamak için, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki Hwacheon ilçesinde Cumartesi günü başlayan ülkenin en popüler kış festivallerinden birine akın etti.

Yaklaşık 130 bin yerli ve yabancı turist buzda balık tutmak ve çıplak elle balık yakalamak için, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 120 kilometre kuzeydoğusundaki Hwacheon ilçesinde Cumartesi günü başlayan ülkenin en popüler kış festivallerinden birine akın etti.

Hwacheon Sancheoneo Buz Festivali, "Asla donmayan sıcak yüreklilik, asla erimeyen anılar" temasıyla 29 Ocak'a kadar sürecek. Bu çerçevede ziyaretçiler, buzun üstünden, birinci sınıf tatlı suda yaşadığı bilinen bir dağ alabalığı olan Sancheoneo tutabilecek.

Kış festivali, 2003 yılından bu yana her Ocak ayında, yaklaşık 25 bin nüfusa sahip ücra dağlık ilçede düzenleniyor. Fakat festival, 2011, 2021 ve 2022 yıllarında yapılamadı.

Yaklaşık 24 futbol sahası büyüklüğünde, 2 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğindeki alana sahip nehrin buz tutmuş yüzeyine balık avlamak için yaklaşık 10 bin delik açıldı. Festival boyunca delik sayısının 20 bine çıkması bekleniyor.

Karla kaplı dağlarla çevrili bir ortamda yerli ve yabancı ziyaretçiler, deliklerin başında durarak, kışın ülkenin ilk donan bölgelerinden biri nehir olduğu için maksimum kalınlığı 40 santimetreyi aşan buzda balık tutmak için oltalarını aşağı yukarı hareket ettiriyor.

Buzda balık tutmanın kolaylığı ve yeni başlayanlara nasıl yapılacağını öğretmek için hazır bulunan rehberler sayesinde, hem çocuklar hem de yetişkinler balık tutmanın keyfini çıkarıyor. Ziyaretçi sayısı 2006'dan bu yana 1 milyonu aşarken, 2019'da 1,84 milyonla rekor seviyeye ulaşılmıştı.

Organizatörler, 23 gün sürecek festival boyunca 171 ton dağ alabalığını nehre salmayı planladı.

Festivalin zorlu ve eğlenceli etkinliklerden biri de çıplak elle balık avlama olurken, katılımcılar bunun için, organizatörler tarafından sağlanan şort ve tişörtler giyerek dağ alabalığını beş dakika içinde çıplak elle yakalamak için bacak boyu derinliğinde dondurucu soğuk nehir suyundan oluşan havuza atlıyor.

Bazıları birkaç saniye sonra soğuk suya dayanamayarak havuzdan çıkarken, başarılı yarışmacılar balıkları yakalayıp tişörtlere dolduruyor.

SES 1 (Korece): PARK ON-YOU, Turist:

"Su soğuk ama sorun değil. Bu gerçekten eğlenceli."

SES 2 (Korece): LEE KEUN-KYU, Turist:

"Gençken, buraya ailemle gelirdim. Bugün ise festivalin Kovid-19 pandemisinden yaklaşık üç yıl sonra yeniden düzenlenmesiyle arkadaşlarımla geldim. Buraya gelmemin nedeni yeni şeyler deneyimleyebilmem."

SES 3 (Korece): CHOİ MOON-SOON, Hwacheon Belediye Başkanı:

"Festivalin yerel ekonomiye etkisi yaklaşık 100 milyar won (80 milyon ABD doları). Şu anda 1.500 civarında yerli halk festivalde, ekonomik faaliyetlerini yapmak için burada bulunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hwacheon'dan bildiriyor. (XHTV)