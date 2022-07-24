TURİSTLER, BODRUM'DA SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını çıkarıp, denizde serinlediler.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını çıkarıp, denizde serinlediler.
Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı. Gümbet plajında bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları da güneşlenip kitap okudu. Gümbet'in yanı sıra Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Kumbahçe, Yalıkavak, Göltürkbükü bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel