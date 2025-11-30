Turistik Tuz Ekspresi 10 Bin Ziyaretçiyi Çankırı'ya Taşıdı

Ankara'dan günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi" yaptığı seferlerle bugüne kadar yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya taşıdı.

Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle 18 Mayıs 2024 yılında ilk seferini yapan Turistik Tuz Ekspresi, deneme turlarıyla birlikte bugüne kadar Ankara'dan Çankırı'ya 54 tur gerçekleştirdi.

2025 yılının son seferini 22 Kasım'da gerçekleştiren ekspres, bugüne kadar Türkiye'nin farklı yerlerinden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi Çankırı'ya çekti.

Garda yaren ekibi tarafından karşılanan ve ezgilere eşlik eden ziyaretçiler, gün boyu kentte Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu. Düzenlenen seferler, hem şehrin ekonomisine hem de tanıtımına katkı sağlıyor.

"Seferleri yüzde 85 doluluk oranıyla tamamladık"

Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu, AA muhabirine, 2025 yılında Turistik Tuz Ekspresi'nin 30 tur yaptığını söyledi.

Geçen yıl turlarla 3 binden fazla ziyaretçinin kente geldiğini, bu sene nisan ayında turlara başladıklarını belirten Eroğlu, "Seferleri yüzde 85 doluluk oranıyla tamamladık. Bu sene toplamda 6 bin misafirimizi ağırladık. Şehrimize gelen ziyaretçiler yaran gösterisiyle karşılanıyor, tuz mağarası ve tarihi mekanlarımızı geziyor. Akşam tekrardan Ankara'ya dönüş yapıyor." dedi.

Bölgede günübirlik sefer olarak Turistik Tuz Ekspresi'nin tek olduğunun, diğer ekspreslerin konaklamalı olduğunun altını çizen Eroğlu, "Turistik Tuz Ekspresi sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin farklı illerinden de misafirler getiriyor. Denizli'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Eskişehir'den misafirlerimiz geldi. Yani sadece Ankara'dan Çankırı'ya gelen tur gibi değil, Türkiye'nin her yerinden Ankara turları da günübirlik Çankırı turlarına dahil oluyor." ifadelerini kullandı.

Yeni turlar nisanda başlayacak

Yapılan ziyaretlerin turistik gezinin dışında kültür paylaşımına da katkı sağladığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli yemeklerimizi, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hem şehir ekonomisine hem bölge ekonomisine hem de bizim esnaflarımıza katkısı olduğunu düşünüyoruz. Çankırı Belediyesi olarak sürdürülebilirliğini, 8 ay boyunca devam edeceğini programladık. 2026 yılı itibarıyla da nisan ayında başlayıp yine kasım ayının sonları gibi tamamlamayı planlıyoruz."