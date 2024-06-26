Turistik Tatvan Treni Bitlis'ten Ankara'ya Uğurlandı

"Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelen ziyaretçiler, kentteki programların ardından Ankara'ya uğurlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan 24 Haziran'da yola çıkan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, güzergah boyunca birçok kentten geçti, eşsiz manzaraları görme imkanı buldu.

Dün kente ulaşan yolcular, tarihi ve turistik mekanları gezdi, doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda zaman geçirdi.

"Turistik Tatvan Treni" yolcuları, Vali Erol Karaömeroğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programla Ankara'ya uğurlandı.