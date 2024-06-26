Turistik Tatvan Treni Bitlis'ten Ankara'ya Uğurlandı
Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelen ziyaretçiler, kentteki programların ardından Ankara'ya uğurlandı. Tren yolculuğu sırasında birçok kentten geçen yolcular, eşsiz manzaraları görme fırsatı buldu. Bitlis'te tarihi ve turistik mekanları gezen ziyaretçiler, doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda vakit geçirdi. Vali ve il protokolünün katılımıyla düzenlenen programla yolcular Ankara'ya uğurlandı.
"Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelen ziyaretçiler, kentteki programların ardından Ankara'ya uğurlandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan 24 Haziran'da yola çıkan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, güzergah boyunca birçok kentten geçti, eşsiz manzaraları görme imkanı buldu.
Dün kente ulaşan yolcular, tarihi ve turistik mekanları gezdi, doğal güzelliklerin bulunduğu alanlarda zaman geçirdi.
"Turistik Tatvan Treni" yolcuları, Vali Erol Karaömeroğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programla Ankara'ya uğurlandı.