Haberler

Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a İkinci Kez Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, düzenlenen turistik seferle Zonguldak'a geldi. Yerli ve yabancı turistler, bölgedeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, ikinci kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyonunda Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi ile turistik seferlerin ikincisi gerçekleştirildi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 100 turist, Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etti.

Maden Müzesi'ni gezen 80 yaşındaki Handan Kocabalkan, gazetecilere, Zonguldak'ı çok beğendiğini, kömürün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kocabalkan, gençliğinin kömürle geçtiğini ifade ederek, "Benim maalesef 26 ve 22 yaşındaki torunlarım kömürü bilmiyorlar. Henüz ellemediler tutmadılar, dolayısıyla temas etmedikleri için değerini bilmeleri mümkün değil. Onun için nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama hiç olmazsa okullara birer kömür parçası hediye etseler çok iyi olur." şeklinde konuştu.

"Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla gerçekleştirilen tur kapsamında, Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu da ziyaret ediliyor.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.