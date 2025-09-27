Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a İkinci Kez Ulaştı

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, ikinci kez Zonguldak'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyonunda Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi ile turistik seferlerin ikincisi gerçekleştirildi.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 100 turist, Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etti.

Maden Müzesi'ni gezen 80 yaşındaki Handan Kocabalkan, gazetecilere, Zonguldak'ı çok beğendiğini, kömürün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Kocabalkan, gençliğinin kömürle geçtiğini ifade ederek, "Benim maalesef 26 ve 22 yaşındaki torunlarım kömürü bilmiyorlar. Henüz ellemediler tutmadılar, dolayısıyla temas etmedikleri için değerini bilmeleri mümkün değil. Onun için nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama hiç olmazsa okullara birer kömür parçası hediye etseler çok iyi olur." şeklinde konuştu.

"Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla gerçekleştirilen tur kapsamında, Zonguldak'ın tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu da ziyaret ediliyor.