Haberler

Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı’da Turistleri Ağırladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından dönüş yolunda Çankırı'ya uğrayarak yerli ve yabancı 100 turisti ağırladı. Turistler, Yer Altı Tuz Şehri ve Çankırı Müzesi gibi önemli yerleri ziyaret etti.

Ankara'dan yola çıkan ve ikinci seferini gerçekleştiren Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından dönüş yolculuğunda Çankırı'ya uğradı.

Gece saatlerinde Zonguldak'tan hareket eden Turistik Karaelmas Ekspresi, sabah saatlerinde Çankırı Garı'na ulaştı.

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 100 turist, buradan otobüslerle Yer Altı Tuz Şehri'ne götürüldü. Ziyaretçiler, Hititler döneminden bu yana tuz elde edilen mağarayı gezerek rehberlerden tarihçesi hakkında bilgi aldı.

Mağaranın ardından kent merkezindeki Çankırı Müzesi'ni de gezen turistler, Arkeoloji ve Etnografya bölümlerindeki önemli eserleri inceledi. Doğa Tarihi Bölümü'nde ise Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan 8,5 milyon yıllık fosilleri görme imkanı buldu.

Ziyaretçiler, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, Çankırı Kültür Evi, Tarihi Uzunyol Sokağı ve Çamaşırhane Müzesi'ni gezmelerinin ardından Turistik Karaelmas Ekspresi ile Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

1 yıldır devlet hastanesine giden genç kızdan vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.