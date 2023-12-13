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Turistik Doğu Ekspresi Kars Yönünde İlk Seferine Uğurlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden ilk seferine uğurlandı. Turistik Doğu Ekspresi, artan yolcu talebini karşılamak ve iç turizmi artırmak amacıyla hizmete sunulmuştur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara- Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden ilk seferine uğurlandı.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi ilgi görüyor.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024, Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında işleyecek. Ekspres, Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru yaklaşık 30 saat, Kars-Ankara parkuru da yaklaşık 34 saatte tamamlanıyor.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.06'da Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Yolculardan Gülşah Altınok, AA muhabirine, "Kars'ı çok beğendik, insanların sıcak karşılaması, ilgisi gerçekten çok keyifliydi. Şimdi trene bineceğimiz için çok heyecanlıyız, inşallah keyifli bir yolculuk olur." dedi.

Mehmet Güne, Kars'a gezmeye geldiklerini, Kars'tan Ankara'ya giden Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aydın'dan Kars'a gelen Hüsamettin Yaman da ilk defa Kars'a geldiklerini ve çok beğendiklerini, trenin de ilk yolcuları olduklarını için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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