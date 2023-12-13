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Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferini Tamamladı

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Ankara'dan Kars'a yapılan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi tamamlandı. Yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından tren Kars'a ulaştı. Yolcular çiçeklerle karşılandı ve gösteriler yapıldı.

ANKARA'dan yola çıkan ve ilk seferini gerçekleştiren Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından son durağı olan Kars'a ulaştı.

Ankara- Kars güzergahında kış sezonu boyunca haftada 3 gün karşılıklı hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi, 11 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında ilk seferi için Ankara'dan yola çıktı. Yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından Turistik Doğu Ekspresi, dün saat 23.30 sıralarında Kars Tren Garı'na ulaştı. Trenden inen yolcular, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin ile gar görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Karslı aşıkların sazlı, sözlü dinletisi sonrası Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Marşların söylendiği ve Kars yazılı meşalenin yakıldığı karşılama, çekilen hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Vali Polat, "Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın marka değerini yükselten çok önemli bir yatırım. Kars, Doğu'nun incisi. Türklerin Anadolu'ya ilk adım attığı topraklar Ani'ye, kristal karlar diyarı Sarıkamış'a, Çıldır Gölü'müze bekliyoruz. Kaz yemeğini de herkesin tatmasını bekliyoruz" diye konuştu. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu da Kars'ın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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