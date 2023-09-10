Turistik bölgelerde sahte içki operasyonu: 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik bölgelerde sahte içki yapımında kullanmak üzere TIR ile etil alkol taşıyan kaçakçılara operasyon düzenledi. Operasyonda 15 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Uğur ŞAHİN/İSTANBUL İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik bölgelerde sahte içki yapımında kullanmak üzere TIR ile etil alkol taşıyan kaçakçılara operasyon düzenledi. Operasyonda 15 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında Antalya, İzmir Muğla gibi turistik bölgelerde sahte içki üretimi için nakli gerçekleştirilen TIR'ı takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri üzerinde durdurulan TIR'da kolilenmiş halde 15 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. TIR şöförü M.K. ile TIR'ın sahibi H.G. gözaltına alındı. Etil alkolün Antalya'ya taşındığı tespit edilirken, TIR sahibi H.G. ile şöför M.K. adliyeye sevk edildi.