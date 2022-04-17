TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 12 YARALI - Haberler

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TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 12 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya'ya götüren minibüs, Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

ANTALYA Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya'ya götüren minibüs, Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Antalya Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya'ya daki otellere götüren Kamil Demir yönetimindeki 20 AGM 990 plakalı minibüs, akşam saatlerinde Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde önce bariyere çarptı, ardından yarım metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Kamil Demir ile birlikte aralarında çocukların da olduğu 11 turist yaralandı.

Olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 12 YARALI

TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 12 YARALI

TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 12 YARALI

TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 1'İ AĞIR, 12 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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