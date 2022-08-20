TURİST GİBİ DAVRANIP SAHTE DOLARLA 2 CEP TELEFONU ALDI

ŞİLE'de Arap turist gibi davranan dolandırıcı, bir cep telefonu bayisinden sahte dolarla 40 bin lira değerinde iki cep telefonu aldı.

ŞİLE'de Üsküdar Caddesi'nde cep telefonu bayisinde 15 Ağustos Pazartesi saat 15.00 sıralarında sahte dolarla dolandırıcılık yapıldı. Arap turist gibi davranan şüpheli, bayi çalışanından 40 bin lira değerinde iki cep telefonu satın aldı. Telefonların ücretini dövizle vereceğini söyleyen dolandırıcı, sahte dolarla ödeme yapıp, telefonları alarak uzaklaştı.

Bayi çalışanı işletme sahibine yaklaşık 40 bin lira değerinde iki cep telefonu sattığını ancak, ödemeyi dolarla aldığını belirtti. Cep telefonu bayisi Cafer Tosunasal dolarları banka hesabına yatırmak için ATM kullanınca, paranın sahte olduğu ortaya çıktı. ATM'den geri dönen dolarlarla polise ihbarda bulunan Tosunasal, dolandırıcının en kısa zamanda yakalanmasını istediğini söyledi.

BANKADA DOLARLARIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

-İş yeri sahibi Cafer Tosunasal ile röportaj