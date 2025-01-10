TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırali, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafını seçen Kırali, bu karenin hem görsel olarak güzel hem de geleceğe dair umut veren bir duygu aktardığını söyledi.

Kırali, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" başlıklı fotoğrafını tercih ederek, "Antarktika'da Türk fotoğrafçının çektiği bir fotoğraf. O yüzden ben bunu tercih ediyorum." ifadesini kullandı. Kırali, bu kategoride, Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" isimli fotoğrafını da seçti.

"Haber" kategorisinde de fotoğrafları inceleyen Kırali, Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" ve Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğraflarına oy verdi.

Kırali, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" isimi fotoğrafını seçerek, fotoğrafın hikayesinin çok etkileyici olduğunu söyledi. Kırali, bu kategoride Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafını da seçti.

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" başlıklı eserine oy veren Kırali, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen "eli cebinde atış" pozunun bu şekilde yayılmasının Türk sporu açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Kırali, Yılın Kareleri'nde yer alan fotoğrafların hepsinin ayrı ayrı güzel olduğunu belirterek, bu yıl daha pozitif fotoğrafların çekilmesini temenni etti.