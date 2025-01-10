Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran 'Palto' diyaloğu

Uğurlamaya damga vuran "delikanlılık" diyaloğu

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve birkaç eser için oy kullandı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırali, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafını seçen Kırali, bu karenin hem görsel olarak güzel hem de geleceğe dair umut veren bir duygu aktardığını söyledi.

Kırali, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu" başlıklı fotoğrafını tercih ederek, "Antarktika'da Türk fotoğrafçının çektiği bir fotoğraf. O yüzden ben bunu tercih ediyorum." ifadesini kullandı. Kırali, bu kategoride, Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" isimli fotoğrafını da seçti.

"Haber" kategorisinde de fotoğrafları inceleyen Kırali, Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" ve Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğraflarına oy verdi.

Kırali, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" isimi fotoğrafını seçerek, fotoğrafın hikayesinin çok etkileyici olduğunu söyledi. Kırali, bu kategoride Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafını da seçti.

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Olimpiyat pozu" başlıklı eserine oy veren Kırali, Yusuf Dikeç'in ikonikleşen "eli cebinde atış" pozunun bu şekilde yayılmasının Türk sporu açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Kırali, Yılın Kareleri'nde yer alan fotoğrafların hepsinin ayrı ayrı güzel olduğunu belirterek, bu yıl daha pozitif fotoğrafların çekilmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
img

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
img

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

Askerler sahaya indi! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Deniz Işın'dan Ayşe Barım'ı zora sokacak sözler: Bizzat işime engel oldu

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı bombaladı: Bizzat işimi engelledi
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu

Son Dakika Haberleri

Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri neler? 10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? 10 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili sözler! MasterChef'te dün akşam ilk finalist kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, son bölümde neler oldu? E-Okul ne zaman kapanıyor 2025? ATV CANLI İZLE 10 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? 10 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MasterChef finalistler kimler? 10 Ocak MasterChef'te ilk 3'e kim girdi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.