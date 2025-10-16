Çömez: Terör Örgütü ile Muhatap Olmayız

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Asla ve asla 50 bin kişinin katili bir terör örgütü ile muhatap olunmaz. Askerimizi, polisimizi, öğretmeninizi, korucumuzu, sade vatandaşlarımızı katletmiş, şehit etmiş bir örgütle muhatap olunmaz. Bizim nezdimizde bu örgüt alçak bir örgüttür. Bizim teröre karşı tavrımız ve tutumumuz son derece nettir. Terörden medet umanlar, terörle arasına mesafe koyamayanlar, terörden talimat alanlar, terörün siyasi uzantısı gibi faaliyet gösterenler bizim gündemimizde değildir. Onları muhatap almıyoruz ve almayacağız" ifadesini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Parlamento'nun gündeminin yoğun olduğuna dikkati çekerek, "Birkaç gündür Parlamentoda devam eden bir tartışma var. Biz İYİ Parti olarak tavrımızı çok net koyduk. Açıkça tarafımızı belli ettik. Biz Türkiye'de herkesin eşit ve birinci sınıf bir vatandaş olduğu; güven, huzur, refah ve mutluluk içinde yaşadığı; geleceğe ümitle bakabildiği bir atmosfer istiyoruz. Herkesin birbiriyle kardeşçe kucaklaştığı, barıştığı ve yarınlara güvenle bakabildiği, herkesin eşit olduğu bir Türkiye istiyoruz. Demokrasinin kurum ve kuralları işlesin istiyoruz. Parlamenter rejime geri dönelim istiyoruz. Parlamento hak ettiği değeri bulsun, sarayda alınan kararların uygulandığı bir makam olmasın ve yasama, denetleme ve bütçe yapma hakkını tam olarak kullansın istiyoruz. Hukukun üstünlüğü tam olarak tesis edilsin istiyoruz. Devlet kurumları şeffaf olsun, denetlensin, çalanın yanına kar kalmasın istemiyoruz. Herkes güvenle, huzurla yaşasın ve Türkiye dünyada gelişmiş ülkeler liginde, medeni ülkeler liginde hak ettiği yeri bulsun istiyoruz. Yıllardır yapılan hatalar maalesef Türkiye'yi böyle olmaktan çok uzak bir noktaya getirdi" ifadesini kullandı.

"Şehitlerimize ceset diyenler gündemimizde değil"

Terör örgütü ile muhatap olunmayacağını vurgulayan Çömez, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK, alçak bir örgüttür. Bu örgütün arkasında emperyal irade vardır. Bu örgütün gündemi; Türk milletine kastetmek, Türk milletini ve devletini bölmek ve onun siyasi uzantıları ile arzu ettiklerini hayata geçirmektir. Asla ve asla 50 bin kişinin katili bir terör örgütü ile muhatap olunmaz. Askerimizi, polisimizi, öğretmeninizi, korucumuzu, sade vatandaşlarımızı katletmiş, şehit etmiş bir örgütle muhatap olunmaz. Bizim nezdimizde bu örgüt alçak bir örgüttür. Bizim teröre karşı tavrımız ve tutumumuz son derece nettir. Terörden medet umanlar, terörle arasına mesafe koyamayanlar, terörden talimat alanlar, terörün siyasi uzantısı gibi faaliyet gösterenler bizim gündemimizde değildir. Onları muhatap almıyoruz ve almayacağız. Terör örgütünün elebaşını kutsayanlar, ona Meclis koridorları içerisinde barış güvercini muamelesi yapanlar, onu önder gibi görenler ve terör örgütünün elebaşı için slogan attıranlar bizim gündemimizde değildir. Şehitlerimizin cenazesine saygı duymayıp, onlara ceset diyenler yine gündemimizde değildir. Bizim gündemimiz Türkiye, millet, bu ülkenin yarınlarıdır.

Türkiye, demokrasinin kurum ve kuralları işlettiğinde, hukukun üstünlüğü tesis edildiğinde, insan hakları ve özgürlükler kurumsallaştığında, devlet kurumları olması gibi şeffaf yönetildiğinde bu ülkede huzur, refah ve güven olacak. İstedikleri kadar bağırsınlar, istedikleri kadar tahammülsüzce hareket etsinler, istedikleri kadar terör seviciliğine soyunsunlar. Biz onlarla aynı masaya oturmadık, oturmayacağız. Yakasına Türk bayrağı takmaktan imtina edenler, üzerinde ay-yıldız var diye milletvekili rozeti takamayanlar, Meclis'in açıldığı gün Gazi Meclis'in çatısı altında İstiklal Marşı'nı söyleyemeyenler, eline bir kere olsun Türk bayrağı alamayanlar bizim gündemimizde asla olmayacaklar. Bizim gündemimiz aziz millet."