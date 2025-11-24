Turhan Çömez'den İmralı Ziyareti Tepkisi: "Türk Milleti Bu İhaneti Asla Unutmayacak ve Yeri Geldiğinde Büyük Bir Ders Verecek ve Hesap Soracaktır"

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı kararını sert sözlerle eleştirirken, CHP'nin karara katılmamasını doğru bulduğunu söyledi. PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerin fotoğrafını gösteren Çömez, İmralı'ya gidecek AK Parti, MHP ve DEM Parti temsilcilerine, "O kanlı eli sıkarken bunları da gösterin. Türk milleti bu ihaneti asla unutmayacak ve yeri geldiğinde büyük bir ders verecek ve hesap soracaktır" diye seslendi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çömez, şunları kaydetti:

"BOP (Büyük Orta Doğu Projesi) tıkır tıkır işliyor. Irak'ta 1. aşama tamamlandı, 3'e bölündü. 36. paralelin kuzeyinde defacto otonom bir Kürt yapısı kuruldu. O yapı kurulurken hakim güçler, küresel güç odakları ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin mimarları Türkiye'ye hangi politikalarla ve dayatmalarla geldiyseler bugün de aynı dayatma ve adımlarla geliyorlar. Şimdi ikinci aşama. Suriye de aynı Irak'ta olduğu gibi birtakım adımlar atılıyor. Suriye'nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi. Batısı İsrail tarafından işgal edildi. Hermon Dağı, Golan Tepeleri İsrail tarafından işgal edildi. 20'ye yakın üs kuruldu Suriye'de İsrail tarafından ve Fırat'ın doğusunda tam 13-14 yıldır besledikleri, eğittikleri, donattıkları PYD, YPG terör unsurlarıyla bir terör ordusu kuruldu ve aynen Irak'ın kuzeyi gibi burada da Suriye'nin kuzey ve doğusunda bir yapı kurularak otonom defacto bir Kürt bölgesi kurulmak isteniyor.

Peki bunun için ne yapmak lazım? Bunun için zaten bütün adımlar atıldı. Ama önce iktidarı ikna etmek çünkü itiraz etmeyecek bir yapı kurulmak isteniyor. Önce iktidarı ikna etmek sonra da kamuoyunu ikna etmek gerekiyordu. İşte bunun için kamuoyunu ikna edebilmek adına bizim 'ikna komisyonu' dediğimiz bir komisyon kuruldu. ve komisyon bir karar aldı. Bu kararla şu anda gittiler mi, gidiyorlar mı, gidecekler mi bilmiyoruz. Komisyonun verdiği bazı isimler, bazı vekiller İmralı'nın yolunu tuttular, tutuyorlar veya tutacaklar. Tabii biz komisyona bildiğiniz gibi girmedik. Başından beri bu ihanet komisyonunun nelere mal olduğunu ve olacağını anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Dedik ki bu komisyon yasal bir komisyon değildir. Anayasal bir komisyon değildir. Meclis iç tüzüğüyle kurulmamıştır ve oylamayla kurulmamıştır.

Bu komisyon 'Meclis Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla kurulmuş gayri yasal bir komisyondur' dedik. ve bu komisyon dizayn edilirken iktidar bileşenleri AKP, MHP, DEM ittifakı belirledikleri isimlerle nitelikli çoğunluğu kazandılar veya belirlediler ve bunun üzerinden bir anlamda meşrulaştırmak için adımlar attılar. Biz bunları söyledikçe, sorular sordukça, eleştiriler yönelttikçe iktidar cenahı öfkelendi, kızdı.

"CHP'nin katılmaması doğrudur"

Geçtiğimiz günlerde komisyon sözüm ona bir oylama yaptı. Utançlarından olsa gerek bu oylamayı gizli saklı yaptılar. ve bazı milletvekillerinin İmralı'ya gitmesi ile ilgili kararları aldılar. CHP'nin katılmaması doğrudur. Ama keşke CHP bizim başından beri söylediğimiz gibi bu bir ikna komisyonudur. Kurgulanmış, ayarlanmış, planlanmış bir komisyondur. Buna girmeyin uyarımıza o gün de dikkat etseydi ama takdir kendilerinindir. Şimdi İmralı Komisyonu gitti deniyor, gidiyor deniyor, gidecek deniyor.

Madem yaptığınız iş doğru, madem kendinize güveniyorsunuz, madem çok güzel işler yapıyorsunuz, niye oylamayı gizli yaptınız? Neden milletten saklıyorsunuz? Neden? Çünkü isimlerinizin orada kayıtlı olmasını istemiyorsunuz. Bu ihanet sürecine terörist başının İmralı'daki cezaevinin kapısına yüz sürecek olan vekillerle ilgili verilmiş olan kararın altında imzalarınızın olduğunu torunlarınız bilsin istemiyorsunuz. Onun için gizli kapaklı yaptınız bu oylamayı. ve neticede karar verildi. Şimdi deniyor ki helikopterle gidecekler. Niye karadan gitmiyorsunuz? Niye Mudanya'dan bir kostere binip gitmiyorsunuz. İp atmayı biliyordunuz. Kosterin de halatını atıverin İmralı'ya. Niye İmralı'dan kostere binip gitmiyorsunuz? Görülmek mi istemiyorsunuz? Bilinmek mi istemiyorsunuz? İmralı'ya giderken Mudanya'da şöyle bir çarşıya pazara da uğrayın. Millete, 'nedir haliniz, nicedir haliniz?' diye bir sorun. 'Biz 50 bin kişinin katilinin kapısına gidiyoruz. Ne diyorsunuz?' diye bir sorun bakalım millete, ne söyleyecekler?

"Fotoğraf ve video vermekten mi çekiniyorsunuz?"

'Açız, feryat ediyoruz. 50 bin şehidin katilinin kapısına gidilmez mi?' diyecekler. Yoksa gidin ne istiyorsanız yapın mı? diyecekler. Niye gizli kapaklı gidiyorsunuz? Niye göğsünüzü gere gere o kostere binip de 'Biz gidiyoruz, çok iyi bir iş yapıyoruz' diyerek meydan okumuyorsunuz da kapalı kapılar ardında iş çeviriyorsunuz. Fotoğraf verilmeyecekmiş. Utanıyor musunuz? Siz ki kaçakçılarla, uyuşturucu baronlarıyla, mafyayla, soyguncularla poz poz resim vermekten çekinmeyen bir güruhsunuz. Göğsünüzü gere gere çekinmeden poz veren bir güruhsunuz.

En son Dilovası'ndaki yanan fabrika... Onun ortaklarının bulunduğu fabrikanın sahibi, uyuşturucu kaçakçısı olduğu biliniyor. Bu fabrikada da korkunç ihmalleri var. Adamın sarayda resimleri var. Adamın bütün bakanlarla İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı, eski Başbakan, herkesle çarşaf çarşaf resmi var. Utanmadan verdiniz bu fotoğrafları. Niye İmralı'da cani başıyla bu fotoğrafı vermiyorsunuz? Utanıyor musunuz? Niye? Peki bir video verecek misiniz? Video paylaşacak mısınız bu milletle? Bir zamanlar cani başına orada stüdyo kurdurdular.

Adam oradan yaptığı yayınlarla bütün dünyaya mesajlarını verdi. Siz bu stüdyoda olmayacak mısınız? Onunla el ele göz göze resim vermeyecek misiniz? Niye korkuyorsunuz? Niye çekiniyorsunuz? Peki acaba şu soruyu soracak mısınız? Merak ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Usta geçtiğimiz günlerde Sayın Numan Kurtulmuş'a bir soru sordu. Dedi ki 'biz sizin Öcalan sevdanızı biliyoruz. Fakat Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevgisi nereden geliyor?' Kıyamet koptu. Mahkemeye verdiler, toplantılar efendim kesildi, ortalık ayağa kalktı. Diyebilirsiniz ki 'bizim terörist başıyla bir aramızda muhabbet yoktur. Onun da bize bir muhabbeti yoktur veya vardır' Hakaret bu diyorlar. Hakaretse niye gidip görüşüyorsunuz? Cevap vermek yerine mahkemeye verdiniz. Bari gitmişken onu da sorun.

Hep söyleniyor ya İmralı tutanaklarında 2013 yılında terörist başı bir komisyon kurulsun diye oradan talimat vermiş. O komisyonda Numan Kurtulmuş olsun demiş. Sorun bakalım gitmişken. Doğru mu, yanlış mı? Komisyonu terörist başı istemiş. Veyahut bu sevda nereden geliyormuş? Sorun. Terörist başının yanında yetiştirmiş olduğu Mazlum Abdi PYD, YPG terör unsurlarının Suriye'deki elebaşı hala terör örgütü olarak tanınan PYD, YPG'nin kırmızı bültenle aranan elebaşı açıklama yapmış. Diyor ki: 'Biz zaten İmralı'yla görüşüyoruz' O da bizi davet etti. 'Biz de oraya gideceğiz' diyor bir izin çıkarsa. Acaba bu ziyaretin ardından yenileri mi gelecek? Peki, neyi amaçlıyorsunuz Allah aşkına? Derdiniz ne?

"Türkiye'yi terör örgütüyle eşitlemek istiyorlar"

50 bin kişinin katilinin ayağına savaş meydanlarında kurulmuş, savaşı yönetmiş gazi meclisin saygın milletvekillerini gönderme iradesinin arkasında ne var? Nedir amacınız, niyetiniz nedir? Terörist başını baş müzakereci ilan etmek istiyorsunuz. ve terörist başını Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bölgede yaşayan bütün Kürtlerin 'sözde kurucu önderi veya lideri' olarak tayin etmek istiyorsunuz. Çünkü bu işin arkasında küresel oyun kurucular var. Başka koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terör örgütü PKK ve elebaşıyla eşitlemek istiyorsunuz. Muhatap alınsın ve muhatap olsun, resmi görüşmeler yapılsın istiyorsunuz.

Mazlum Abdi, 'Biz Türkiye'yle de görüşüyoruz. Yakında resmi görüşmelere de başlayacağız' dedi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütünü muhatap alacak ve resmi görüşmeler yapacak. Şimdi silah bıraktı denilen bir tiyatro oynandı milletin gözünün önünde. Kandil Dağı'nın eteklerinde inlerinden çıkan 30 terörist ellerinde Irak pazarında 10 dolara satılan keleşlerle şov yaptılar ve bir çanak içerisinde yakarak 'Gördünüz mü? Bak silahları bıraktık' dediler. Fakat birkaç hafta önce aynı örgütün bir başka çetebaşı Kandil'in eteklerinde sözde basın toplantısı düzenledi. Yanındaki elemanların hepsinin ellerinde kanas suikast silahları vardı. Amerikan Ordusu'nda kullanılmış ve Amerikan Ordusu'nun kullandığı son derece sofistike dürbünlü M16 silahları vardı. Bunlarla poz verdiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okurcasına. Çünkü arkalarındaki irade öyle istiyordu. ve bu alçaklarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eşitlemek ve Türkiye Cumhuriyeti devletiyle pazarlık ettirmek istiyorlar. İtirazımız onadır ve buna itiraz etmeye gerçekleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz.

"'300 şehit öğretmenin fotoğrafını İmralı'ya götürün' çağrısı"

Son olarak komisyon üyelerinden bir talebim olacak. Gizli saklı gidiyorsunuz. Kimsenin haberi olmasın istiyorsunuz. Resim vermek de istemiyorsunuz. Ulaklık yapacaksınız, belli. Ondan mesaj alıp getirip burada milletle paylaşacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda bir başka ulağa mecliste gerekli cevabı vermiştim. Siz dönün size de vereceğiz o cevabı. Fakat sizden bir ricam var. Aynı parlamentoda çalışıyoruz. İmralı'ya giderken şu resmi götürün ve o alçağın önüne bu resmi koyun. Deyin ki 'sen 300'e yakın şehit öğretmenimizin katliam emrini veren bir alçaksın.' Bunu kendisine söyleyin. Bugün Öğretmenler Günü 300'e yakın öğretmenimiz bu alçak terör örgütü tarafından katledildi. Bunlar bu ülkeyi aydınlatmak için, bu ülkenin istikbalini tayin etmek için yavrularımızı geleceğe hazırlamak için heyecanla, sevgiyle, muhabbetle, sevdayla, vatan ve bayramlarla tutkusuyla oralara koşmuş ve şehit olmuş öğretmenlerimiz. Buradan o alçağın kapısına yüz sürecek olan, koşa koşa oraya gidecek olan parlamentonun temsilcilerine sesleniyorum. O kanlı eli sıkarken bunları da gösterin. Türk milleti bu ihaneti asla unutmayacak ve yeri geldiğinde büyük bir ders verecek ve hesap soracaktır."