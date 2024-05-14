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Turhal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda Engelliler Haftası Etkinliği

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Tokat'ın Turhal ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Turhal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda etkinlik düzenlendi. Dans ve halk oyunu gösterileri yapıldı, sandalye kapmaca yarışması düzenlendi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla Turhal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte özel eğitim gören öğrenciler tarafından dans ve halk oyunu gösterileri sergilendi, sandalye kapmaca yarışması yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam Turan Soğukoluk, Belediye Başkan Vekili Yalçın Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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