Turhal'da, şehit uzman çavuş için mevlit okutuldu
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, Hakkari'nin Yüksekova'da 14 Ağustos 2015'te teröristler tarafından şehit edilen Yasin Gencer için mevlit okutuldu.
Tokat'ın Turhal ilçesinde, Hakkari'nin Yüksekova'da 14 Ağustos 2015'te teröristler tarafından şehit edilen Yasin Gencer için mevlit okutuldu.
Şehidin, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki baba evinde düzenlenen mevlitte tüm şehitler için dua edildi.
Dua sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.
Mevlit programına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel