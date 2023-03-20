Turhal'da Şehit Gökhan Ağıl Kütüphanesi açıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Şehit Gökhan Ağıl kütüphanesi açıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 24 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl adına, Cengiz Topel İlkokulu'nda kütüphane oluşturuldu.

Hayırseverlerin desteği ile oluşturulan kütüphanenin açılışına, şehidin annesi Nuran Yıldız, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehidin annesi Nuran Yıldız, kütüphane açılışı için yetkiliklere ve destek olan herkese teşekkür etti.