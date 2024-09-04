Turhal'da Motosiklet Kendiliğinden Alev Aldı

TOKAT'tın Turhal ilçesinde hareket halinde olan bir motosiklet, kendiliğinden alev aldı. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Turhal ilçesinde meydana geldi. Arda Akman idaresindeki motosiklet hareket halindeyken alev aldı. Elektrik aksamından çıkan yangında alevlerin büyümesi üzerine Akman, motosikletten inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki esnaflar yangın tüpü ve su ile müdahale ederek alevleri söndürdü. O anlar ise Akman kask kamerasına yansıdı.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,