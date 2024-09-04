Turhal'da hareket halindeki motosiklet alev aldı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde hareket halindeki motosiklet alev aldı. O anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Turgut Özal Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında Arda Akman idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken alev aldı. Motosikletinden inen Akman, alevleri söndürmek için çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki esnaf, yangın tüpü ve su ile müdahale ederek alevleri söndürdü. O anlar Akman'ın kask kamerasına yansıdı.