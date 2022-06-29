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Turhal'da belediye altyapı bakım ve temizlik çalışması yapıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Turhal'da belediye altyapı bakım ve temizlik çalışması yapıyor

Turhal Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TUSKİ) Müdürlüğü, yüksek basınçlı kombine kanal temizleme araçlarıyla ilçe genelinde altyapı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Turhal Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TUSKİ) Müdürlüğü, yüksek basınçlı kombine kanal temizleme araçlarıyla ilçe genelinde altyapı bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

TUSKİ ekipleri, ilçe genelinde 190 bin metre altyapı hattı ve 11 bin 789 ızgarada sürdürdükleri kontrollerle oluşabilecek sorunların ortadan kalkmasına ve yatırımlarının uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ilçenin üstyapısında olduğu kadar altyapısının da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ekiplerinin altyapıda oluşabilecek her türlü probleme önlem almak amacıyla iki yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracıyla kontrollerine devam ettiğini anlatan Bekler, "İlçemizde sürekli altyapımızı geliştiriyoruz. Bu temizlik çalışmalarımız ise altyapı hatlarımızın verimli ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor. Caddelerimize, sokaklarımızda ani baskınlarda altyapıda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşlarımız Beyaz Masa birimimizi 444 59 40 nolu telefon hattından arayabilir." ifadesini kullandı.

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AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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