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Turhal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü düzenlendi

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Tokat'ın Turhal ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Turhal Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar Türk bayraklarıyla Turgut Özal Caddesi üzerinden millet bahçesine kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası yapılan konuşmalarda, zaferin sadece askeri bir başarı olmadığı, aynı zamanda milletin hürriyet ve bağımsızlık aşkının bir simgesi olduğu vurgulandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Turhal Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Turgut Özal Caddesi üzerinden millet bahçesine kadar yürüdü.

Millet bahçesinde sona eren yürüyüş sonrası konuşa yapan Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, binlerce yıldır hür yaşamış bir toplum olduklarını vurgulayarak, "Bugüne, 'Bağımsızlık Günü' demedik, 'Zafer Bayramı' demeyi daha doğru bulduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine bir yenisini daha eklediler. 102 yıl önce, dünyanın gördüğü en büyük zaferlerden birini, tüm imkansızlıklara rağmen kazandılar. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin hürriyet ve bağımsızlık aşkının bir simgesidir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP Turhal İlçe Başkanı Hasan Yücel Resuloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turhal tokat Güncel Haberler

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