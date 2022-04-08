Turhal Belediyesinin ramazan yardımları devam ediyor

Turhal Belediyesinin 3 bin aileye ramazan yardımı yapacağı bildirildi.

Turhal Belediyesi Hanımeli Merkezi, bu yıl gıda dağıtımında kullanılmak üzere tek kullanımlık karton koli yerine uzun süre kullanılabilecek bez çantalar üretmeye başladı.

Gıda paketlerinin hazırlama merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı İlker Bekler, sadece ramazan ayında değil, her zaman yardımlaşmanın önem taşıdığını söyledi.

Turhal'da bu sene de sağlıkla sıhhatle ramazan ayını karşıladıklarını anlatan Bekler, şunları kaydetti:

"Ramazanın bereketini hemşehrilerimizle paylaşabilmek adına gıda paketlerini ramazan ayından önce başlayarak düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Beraber olamasak da ramazan ayında da soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Kimseyi kimseden ayırmadan, ötekileştirmeden yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Bir yandan gıda paketlerimizi dağıtırken, bir yandan da geri dönüşüm adına çalışma yapmaya özen gösteriyoruz. Önceleri karton kolilerde dağıttığımız gıda paketlerimizi bu sene kurslarımızdaki maharetli hanımefendilerin ellerinden çıkan kumaş çantalara koyuyoruz. Böylece ramazan ayından sonra da günlük olarak kullanabilecekleri bir ürün meydana getirildi. Tek kullanımlık karton kolileri ortadan kaldırarak çorbada bizim de tuzumuz olsun misali geri dönüşüm seferberliğine katkımız olsun istedik."