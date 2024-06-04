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Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, personelle kahvaltıda buluştu

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Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen kahvaltıya katıldı. Personelle bir araya gelen Başkan Ural, belediyenin sahip olduğu kaynakların kamu malı olduğunu vurgulayarak, emanete sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Personelle bir araya gelen Başkan Ural yaptığı konuşmada belediyenin sahip olduğu tüm kaynakların kamu malı olduğuna dikkati çekti.

Ural, "Burada size emanet edilen bahçe makasından çim biçme makinesine kadar her şey Beyt-ül Mal'dır. Turhal halkının bizden beklentisi, bu emanete sahip çıkmamız yönündedir. Gittiğim her yerde, konuştuğum her birim müdürüne, başkan yardımcısına, belediye personeline ve sokaktaki vatandaşa aynı şeyi söylüyorum. Bu belediye ve bu hizmet fırsatı bizlere emanettir ve bu emanete çok iyi bakmalıyız. Layıkıyla görevimizi yerine getirmeliyiz. Benim sizden ve Turhallıların bizden istediği bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşmamızdır." dedi.

İşe gidiş dönüşlerde kendi aracını kullandığını da sözlerine ekleyen Ural, "Belediye ile ilgili olmayan misafirlerimin masraflarını kendim karşılıyorum. Elbette ki sizin de istekleriniz ve hassasiyetleriniz olacak. Bu talepleri karşılamak ve herkesin memnuniyetini sağlamak için bir yapı kurmak istiyoruz. Hedefimiz bu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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