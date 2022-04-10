Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Turgutlu ve Sarıgöl'de Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

Turgutlu'da İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcı Ali Biçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile vatandaşların katıldığı tören sonrası, polis araçları Atatürk Bulvarı'nda konvoy oluşturdu.

Sarıgöl'de Hükümet Konağı önündeki törende de Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Akif Aydoğdu, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Törende vatandaşlar polisleri tebrik etti.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Turgutlu, Hisarcık, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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