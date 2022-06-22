Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) atık su arıtma tesisi yapılacak. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne ( Osb ) atık su arıtma tesisi yapılacak. Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer, gazetecilere, hazırladıkları atık su arıtma tesisi projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı yatırım programına alındığını söyledi. 84 firma ve yaklaşık 7 bin 600 kişinin istihdam edildiği OSB'de yapılacak arıtma tesisinin 154 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirten Özer, projeyi 2023 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Özer, projede emeği geçenlere ve destek veren yetkililere teşekkür etti. AA / Kamil Tekmen - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Turgutlu OSB su Güncel Haberler

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