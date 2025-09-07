Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, törende yaptığı konuşmada, kurtuluş günlerinin geleceğin inşa edilmesine ışık tuttuğunu belirtti.

Kapankaya, "Milli Mücadele Anadolu'nun her karış toprağına milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Gençliğimize mücadele ruhunu aşılamalı ve memleketimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Çetin Akın da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte Turgutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu.