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Turgutlu'nun Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk anıtına çelenk sunuldu, kaymakam ve belediye başkan vekili konuşma yaptı. Etkinlikte halk oyunları ve 'Küllerinden Doğan Kasaba' oratoryosu sergilendi. Törene yerel yöneticiler, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkan vekili Bilge Cebe, tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte halk oyunları gösterisinin yanı sıra "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı oratoryo gösterisi sunuldu.

Törene, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Volkan Eryol, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karacalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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