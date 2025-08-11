Turgutlu Esnafından Orman Yangınlarına Destek Fidan Bağışı

Turgutlu Esnafından Orman Yangınlarına Destek Fidan Bağışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaflar, orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşermesi için fidan bağışında bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan esnaf, 200 fidanla destek verdiklerini açıkladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangınlarında zarar gören alanların yeşermesine destek olmak isteyen esnaf, çok sayıda fidan bağışında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğüne fidan bağışlayan esnaf, sosyal medya hesapları üzerinden de bağış çağrısı yapıyor.

Motosiklet bayi işleten Çağatay Eruysal ve Kerem Çetin, orman yangınlarının kendilerini derinden etkilediğini, bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Esnaf Gökhan Özkızılcık da kampanyaya 200 fidanla destek verdiklerini belirtti.

Spor okulu işletmecisi Sadullah Eraslan ise "Yangın felaketlerinden sonra elimizi taşın altına koymak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu

Depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.