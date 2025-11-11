Turgutlu'daki Okulda Otizmli Öğrenciye Şiddet Olayı: Bakan Tunç'tan Açıklama

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda otizmli bir öğrenciye şiddet uygulanmasının ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz."