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Turgutlu'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Turgutlu'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. İhbar sonrası olay yerine ulaştırılan acil sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Turgutlu Türkeş Köprülü Kavşağı geçişinde aynı yönde seyreden 4 tır, zincirleme kaza yaptı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İ.Y. ile M.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda sıkışan sürücü İsmail Y, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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