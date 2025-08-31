Turgutlu'da Zafer Bayramı Coşkusu

Turgutlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda başlayan fener alayı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Çetin Akın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor okulları ve vatandaşlar katıldı.

Program, sanatçı Gökhan Tepe'nin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda verdiği konserle devam etti.

