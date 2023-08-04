Turgutlu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü, önünde giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 yolcu yaralandı ve trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde İzmir- Ankara Karayolunda yolcu otobüsü, önünde giden TIR'a arkadan çarptı. Otobüste bulunan 3 yolcunun yaralandığı kaza nedeniyle İzmir- Ankara istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Fahri Özdilek Önal (62) yönetimindeki 06 CTY 424 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İhsan Kaynak (63) yönetimindeki 27 P 9671 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otobüste bulunan 3 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Arkut Zafer Karakaya (17), Selen Figen Karakaya (20) ve Adem Yiğitel (52), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü. Otobüste meydana gelen hasar nedeniyle diğer yolcular için firmanın yeni bir otobüs tahsis edeceği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)